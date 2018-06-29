عاجل.. الأهرام على بعد خطوة من حسم الصفقة الكبري

يسعي مسؤولي نادي الأهرام "الأسيوطي سابقًا" للحصول علي خدمات محمد عواد حارس مرمي الإسماعيلي المُعار لنادي الوحدة السعودي خلال الموسم المقبل.

واشترطت إدارة الإسماعيلي الحصول على مبلغ 5 ملايين دولار مقابل بيع "عواد" لنادي الأهرام وإنهاء إعارته لفريق الوحدة السعودي والذي سينضم إليه بداية من الموسم القادم.

ويرغب نادي الأهرام في تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات المميزة من أجل المنافسة علي البطولات في الموسم الكروي الجديد.