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عاجل.. الأهرام على بعد خطوة من حسم الصفقة الكبري

الجمعة 29/يونيو/2018 - 07:37 م
عاجل.. الأهرام على بعد خطوة من حسم الصفقة الكبري
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الفجر الرياضي
 

 

يسعي مسؤولي نادي الأهرام "الأسيوطي سابقًا" للحصول علي خدمات محمد عواد حارس مرمي الإسماعيلي المُعار لنادي الوحدة السعودي خلال الموسم المقبل.

 

واشترطت إدارة الإسماعيلي الحصول على مبلغ 5 ملايين دولار مقابل بيع "عواد" لنادي الأهرام وإنهاء إعارته لفريق الوحدة السعودي والذي سينضم إليه بداية من الموسم القادم.

 

ويرغب نادي الأهرام في تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات المميزة من أجل المنافسة علي البطولات في الموسم الكروي الجديد.

المزيد عن: نادي الاهرام محمد عواد صفقات الاهرام الدوري المصري الأهلي الأهرام الإسماعيلي
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