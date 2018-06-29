ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محافظ جنوب سيناء: قاعة المؤتمرات ستكون هرم رابع لـ مصر

الجمعة 29/يونيو/2018 - 07:37 م
محافظ جنوب سيناء: قاعة المؤتمرات ستكون هرم رابع لـ مصر
محافظ جنوب سيناء
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن قاعة المؤتمرات التي تقام في شرم الشيخ بمثابة هرم رابع لمصر، مطالبا بوجود شركات تسويق عالمية للمكان، وأن يعقد به كل شهر حدث ضخم.

وأشار "فودة"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن شرم الشيخ لا تقل في جمالها عن أي مدينة عالمية، معقبا: "شرم الشيخ ستكون مدينة المؤتمرات العالمية"، لافتا إلى أن العمال يعملون ليل نهار لينتهوا من تنفيذ المشروع.
المزيد عن: مصر محافظ جنوب سيناء شرم الشيخ خالد فوده التوك شو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/29/2018 8:30:00 PM