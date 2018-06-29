محافظ جنوب سيناء: قاعة المؤتمرات ستكون هرم رابع لـ مصر
الجمعة 29/يونيو/2018 - 07:37 م
هدى عبدالرازق
قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن قاعة المؤتمرات التي تقام في شرم الشيخ بمثابة هرم رابع لمصر، مطالبا بوجود شركات تسويق عالمية للمكان، وأن يعقد به كل شهر حدث ضخم.
وأشار "فودة"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن شرم الشيخ لا تقل في جمالها عن أي مدينة عالمية، معقبا: "شرم الشيخ ستكون مدينة المؤتمرات العالمية"، لافتا إلى أن العمال يعملون ليل نهار لينتهوا من تنفيذ المشروع.
وأشار "فودة"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن شرم الشيخ لا تقل في جمالها عن أي مدينة عالمية، معقبا: "شرم الشيخ ستكون مدينة المؤتمرات العالمية"، لافتا إلى أن العمال يعملون ليل نهار لينتهوا من تنفيذ المشروع.
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