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"أزهري" يوضح حكم مشاهدة المرأة لمباريات كرة القدم

الجمعة 29/يونيو/2018 - 07:33 م
أزهري يوضح حكم مشاهدة المرأة لمباريات كرة القدم
الدكتور حذيفة المسير
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور حذيفة المسير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن مشاهدة المرأة لمباريات كرة القدم لا ترقى للحرام حتى وإن كانت مكروهة.

وأضاف "المسير"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الجمعة، أن هذه المسألة تحتاح إلى إجراء بحث لمعرفة إذا كانت حرام أم حلال.

وتابع: "إللي عنده فتوى يقول إذا كانت صح أم خطأ، أو حلال أم حرام".
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