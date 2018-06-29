تعرف على أول مباراة لمنتخب مصر بعد توديع المونديال

ودع منتخب مصر منافسات كأس العالم 2018 المقامة حاليًا في روسيا من الدور الأول، وذلك بعدما تذيل ترتيب المجموعة الأولي بدون نقاط، وبناءًا عليه قام إتحاد الكرة بتوجيه الشكر للأرجنتيني هيكتور كوبر.

وحسبما ذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فإن المباراة الأولى الرسمية لمنتخب مصر ستكون أمام النيجر يوم 7 سبتمبر القادم، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

يذكر أن منتخب تونس يتصدر المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على مصر في الجولة الأولى بهدف دون رد، فيما انتهت مباراة النيجر وسوازيلاند بالتعادل السلبي.