محافظ بني سويف يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونية المجيدة

بعث المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونية المجيدة.



وجاء في البرقية، "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة بني سويف بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونية المجيدة، أعادها الله على سيادتكم وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدًم والازدهار، داعيًا المولى "عزوجل" أن يوفقكم قائدًا للمسيرة الوطنية، وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزًها وتقدًمها".