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رقم سلبي لأحمد فتحي في المونديال

الجمعة 29/يونيو/2018 - 07:28 م
رقم سلبي لأحمد فتحي في المونديال
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أحمد عصام
 

ودع منتخب مصر بطولة كأس العالم في روسيا 2018، بعد احتلاله المركز الأخير بالمجموعة الأولي بدون رصيد من النقاط، حيث تعرض للهزيمة في الثلاث مواجهات.

وتعرض اللاعب المصري أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي، للمراوغة 10 مرات، وهو أكثر من أي لاعب آخر في دور مجموعات كأس العالم 2018.

وسجل فتحي هدفا بالخطأ في مرمي محمد الشناوي حارس منتخب مصر، في المباراة الثانية أمام منتخب روسيا، وتسبب في ركلة الجزاء للمنتخب السعودي خلال المباراة الختامية لمصر في دور المجموعات.

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