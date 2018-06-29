محافظ السويس: نستهدف الوصول إلى 40 طالب في الفصل



وأشار "حامد"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه سيتم افتتاح كوبري الجيش في غضون شهرين، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ نفق موازي لنفق الشهيد أحمد حمدي.



ولفت إلى أنه تقرر تخفيض سن قبول سن رياض الأطفال إلى 4 سنوات و3 شهور، مع زيادة عدد الفصول، مضيفا أنه مستهدف الوصول إلى 40 طالب في الفصل مع إلغاء الفترة المسائية بالمدارس.



قال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إن المحافظة شهدت على مدار الأربع سنوات الماضية عدد من المشروعات، حيث تم إضافة 139 كيلو متر من الطرق.