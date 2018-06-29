استقبال جماهيري لأحلام بالورود والزغاريد لحظة وصولها المغرب (فيديو وصور)

شارك عدد كبير من جماهير وأهالي المغرب العربي في استقبال فنانة العرب أحلام بمجرد وصولها مطار الملك محمد الخامس استعدادا لاحياء الحفل الختامي للدورة الـ 17 من مهرجان موازين والذي من المقرر أقامته مساء غد السبت.





وصلت أحلام مطار الملك محمد الخامس بالمغرب وبصحبتها زوجها رجل الأعمال مبارك الهاجري ونجلهما فاهد ومدير أعمالها المصري تامر عبد المنعم .





وبمجرد خروجها من صالة الوصول بالمطار أنهالت الورود و زغاريد الترحيب ورقصات الفلكلور المغربي و التي تخللها التقاط العديد من الصور التذكارية بطريقة الـ "سيلفي" وقدمت لها أحدى المعجبات علمي المغرب والأمارات يربطهما صورة للملكة أحلام .





وكانت فنانة العرب أحلام قد أعلنت قبيل أيام عن تضامنها مع مطالب بعض أبناء المغرب التي تدعو الفنانين إلى مقاطعة مهرجان "موازين"وتوفير نفقات إقامته لدعم الفقراء، وذلك بتبرعها بأجر حفلها كاملا لصالح الجمعيات الانسانية والمستشفيات المغربية وهو ما أعتبره البعض قرارا حكيما لتفويت الفرصة على من يريدون هدم أهم المهرجانات الغنائية الدولية التي تساهم في جذب السياحة للمغرب .. بالإضافة إلى اكتساب الملكة أحلام المزيد من محبة الجماهير لتعاطفها مع مساعدة الفقراء والمحتاجين من أبناء البلد الشقيق.