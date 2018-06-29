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نادي الأهرام يطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات

الجمعة 29/يونيو/2018 - 06:22 م
نادي الأهرام يطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات
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الفجر الرياضي
 

طالب مسئولو نادي الأهرام الرياضي وسائل الإعلام وجماهير الكرة بتحري الدقة، حول الأخبار التي يتم نشرها عن النادي.

 

ونشرت الصفحة الرسمية لبراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"أنه لا وجود لأي حسابات للجماهير والنادي يحذر من الانسياق وراء الإشاعات".


وأضاف الحساب الرسمي:"أي معلومة أو خبر أو تصريح لا يتم الأخذ به إلا في حال صدوره عن طريق الكابتن أحمد حسن أو حسابات النادي في تويتر والفيس بوك والموثقة بصفة رسمية فقط".

المزيد عن: وسائل الاعلام نادي الاهرام كورة رياضة براميدز
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