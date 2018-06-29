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تعرف على تشكيلة اللاعبين الذين خيبوا آمال منتخباتهم في مونديال روسيا

الجمعة 29/يونيو/2018 - 06:16 م
تعرف على تشكيلة اللاعبين الذين خيبوا آمال منتخباتهم في مونديال روسيا
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علي نبوي
 

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية بأن هناك 11 لاعبا خيبوا الأمال مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس العالم بروسيا، ولم يتمكنوا من الظهور بشكل مميز.


وتواجد محمد النني لاعب منتخب مصر ونادي أرسنال ضمن ال 11 لاعبا الذين خيبوا الأمال في دور المجموعات مع منتخباتهم.


وفيما يلي قائمة ال11 لاعبا :-


حراسة المرمى : دي خيا "إسبانيا"

خط الدفاع : راموس "إسبانيا" - كوليبالي "السنغال" - بواتينج "ألمانيا"

خط الوسط : محمد النني "مصر" - زيلينسكي "بولندا" - دي ماريا "الأرجنتين" - سيلفا "البرتغال"

خط الهجوم : وارنر "ألمانيا" - ليفاندوفسكي "بولندا" - عثمان ديمبلي "فرنسا".

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