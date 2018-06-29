تعرف على تشكيلة اللاعبين الذين خيبوا آمال منتخباتهم في مونديال روسيا

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية بأن هناك 11 لاعبا خيبوا الأمال مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس العالم بروسيا، ولم يتمكنوا من الظهور بشكل مميز.





وتواجد محمد النني لاعب منتخب مصر ونادي أرسنال ضمن ال 11 لاعبا الذين خيبوا الأمال في دور المجموعات مع منتخباتهم.





وفيما يلي قائمة ال11 لاعبا :-



