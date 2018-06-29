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عادل خليل مديرا فنيا لنادي الشبان المسلمين

الجمعة 29/يونيو/2018 - 06:13 م
عادل خليل مديرا فنيا لنادي الشبان المسلمين
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رجب عيد الستار
 

قرر مجلس إدارة نادي الشبان المسلمين والذي يشارك في القسم الثالث تعيين عادل خليل مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم .


وقال الدكتور جمال محمد علي رئيس النادي في تصريجات خاصة أن المجلس منح الصلاحية الكاملة للمدير الفني في اختيار باقي أفراد الجهاز الفني وكذلك اختيار الصفقات الجديدة .


كما قرر المجلس تعيين خالد عبد الفتاح لاعب الالومنيوم السابق مديرا فنيا لفريق الناشئين مواليد ١٩٩٧ وكذلك تعيين حمدي احمد مديرا فنيا لمواليد ٢٠٠١ ولم يستقر المجلس على اسم المدير الفني لمواليد ٢٠٠٤.


والدكتور جمال محمد علي رئيس النادي في تصريجات خاصة أن المجلس منح الصلاحية الكاملة للمدير الفني في اختيار باقي أفراد الجهاز الفني وكذلك اختيار الصفقات الجديدة .

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