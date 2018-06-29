هل بوجبا جاهز لقيادة الديوك إلى المجد؟

شارك بول بوجبا في جميع أهداف منتخب بلاده





يبدو أن الإنتقادات التي تعرّض لها قبل المنافسة باتت في طي النسيان





يُعتبر لاعب الوسط قائد وقدوة لرفاقه









أصبح بول بوجبا، الذي لم يتجاوز عمره 25 عاماً، لاعباً مخضرماً برصيد 56 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي. كان الجميع ينتظر الكثير في روسيا من لاعب وسط منتخب فرنسا الذي فاز بجائزة أفضل لاعب واعد في كأس العالم البرازيل 2014 FIFA. بعدما لعب دوراً حاسماً في أول مباراتين، يقدّم نجم مانشستر يونايتد بداية رائعة في روسيا.





استهلّ "الأخطبوط"، الذي تحرّك وأبدع داخل الملعب بشكل يوحي بأنه في أفضل أحواله، البطولة العالمية بأفضل طريقة ممكنة. ومع ذلك، كان قد تعرّض للكثير من الإنتقادات من طرف جزء من الصحافة في الأسابيع الأخيرة. والسبب؟ قلة حضوره داخل الملعب وكثرة ظهوره على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي. وعندما دخل إلى الأستديو للحديث معنا بهدوء باد على محياه، اقترحنا عليه تبادل الأدوار: الصحافة تتحدث عنه كثيراً، لذلك هذه المرة، ما الذي يريد بوجبا أن نتحدث عنه؟





لم يتوقّع لاعب مانشستر يونايتد ذلك، ولكن بعد بضع ثوان من التفكير، أجاب قائلاً: "آمل الحديث أكثر عن مدى صعوبة هذه البطولة العالمية! أوقعتنا القرعة في واحدة من أقوى المجموعات، والناس لا يعرفون ذلك. ومع ذلك، حققنا انتصارين." بمتوسط 16.5 مركزاً في تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، كانت المجموعة الثالثة ثاني أقوى مجموعة بعد مجموعة البرازيل (الخامسة).









ولكن اللاعبين الكبار يتألقون كلما ازدادت المصاعب. في المباراة الأولى ضد أستراليا، كان بوجبا وراء الهدفين اللذين سجلتهما فرنسا. وأمام بيرو، مرّر أيضاً كرة في العمق لزميله أوليفييه جيرو، الذي سدّد بقوة لترتطم بقدم كيليان مبابي وتهزّ الشباك. أكد قائلاً: "كانت مهمتنا صعبة للغاية، لكننا حققنا هدفنا،" مضيفاً "بيرو فريق قوي وصلب ويلعب بشكل جيد جداً جماعياً." كما وقف بجانبهم اللاعب الثاني عشر! تلك الجماهير المذهلة التي خلقت أجواءً رائعة.





على الرغم من إعجابه بتلك الأجواء، تحمّل لاعب يوفنتوس السابق مسؤولياته داخل الملعب. ولا شك أنها مسؤولية ثقيلة، بحسب صديقه أنطوان جريزمان "الكل يتوقّع الكثير من بول: مهارات فنية، أهداف من بعيد...يُنتظر منه إثارة الجماهير!" على الرغم من أن بوجبا لا يكترث كثيراً لدور القائد والقدوة الذي يلعبه، أكد ستيفن نزونزي، أحد آخر الملتحقين بالمنتخب الفرنسي، على دوره الطبيعي: "بول لديه الكثير من الخبرة. يسهّل من مأمورية الآخرين، بمن فيهم أنا، الوافد الجديد."









وقد جعلت هذه الشخصية القوية وموهبته بالفطرة من الفائز بلقب كأس العالم تحت 20 سنة FIFA لاعباً يطالبه الزملاء، والجمهور والصحفيون دائماً بالمزيد. ولا شك أن حضور بوجبا مؤخراً في المؤتمر الصحفي -الأول منذ أربع سنوات!- يعكس معنوياته العالية، كما تعكس أجوبته الذكية ثقته في النفس.





ولكن الأهم لا ينحصر في السلوك. ومن الواضح أن "الأخطبوط" يعرف ذلك جيداً: "كما أقول دائماً: الجواب الوحيد يكون على أرض الملعب." وفي هذه الحالة، سيعطي ملعب كازان، الذي سيحتضن مباراة منتخب بلاده ضد الأرجنتين في الدور ثمن النهائي، الجواب على السؤال التالي: هل بوجبا جاهز لقيادة الديوك إلى المجد؟



