ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أستون مارتن تكشف عن سيارة جديدة بمواصفات رياضية خارقة (فيديو)

الجمعة 29/يونيو/2018 - 05:58 م
أستون مارتن تكشف عن سيارة جديدة بمواصفات رياضية خارقة (فيديو)
أستون مارتن
طباعة
 
كشفت شركة أستون مارتن لصناعة السيارات عن سيارة "DBS Superleggera" الجديدة بمواصفات رياضية خارقة.

وبحسب موقع "أوتو أكسبرس"، تأتي السيارة بهيكل رياضي انسيابي شبيه بهيكل سيارات "DB11" لكنه أخف بـ 75 كيلوجرام، كونه مصنوع من ألياف الكربون الخفيفة والمتينة.

كما زودت السيارة بمحرك توربيني رياضي مكون من 12 أسطوانة بسعة 5.2 لتر وقوة 715 حصانا، قادر على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في غضون 3.4 ثانية فقط، والوصول بالسيارة إلى سرعة قصوى 340 كلم/ ساعة.

وطرحت أستون مارتن في "DBS" الجديدة نظاما فريدا للفرامل مصنوع من ألياف الكربون، يتميز عن الأنظمة التقليدية بقوة فرملة أكبر على السرعات العالية، ولا يسبب ارتفاع درجات حرارة المكابح.

المزيد عن: عربيه عربية عربيات سياره سيارة خارقة سيارة سيارات استون مارتن سيارات رياضية السيارات استون مارتن اخبار السيارات DBS Superleggera Aston Martin
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/29/2018 6:50:04 PM