أستون مارتن تكشف عن سيارة جديدة بمواصفات رياضية خارقة (فيديو)

كشفت شركة أستون مارتن لصناعة السيارات عن سيارة "DBS Superleggera" الجديدة بمواصفات رياضية خارقة.





وبحسب موقع "أوتو أكسبرس"، تأتي السيارة بهيكل رياضي انسيابي شبيه بهيكل سيارات "DB11" لكنه أخف بـ 75 كيلوجرام، كونه مصنوع من ألياف الكربون الخفيفة والمتينة.





كما زودت السيارة بمحرك توربيني رياضي مكون من 12 أسطوانة بسعة 5.2 لتر وقوة 715 حصانا، قادر على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في غضون 3.4 ثانية فقط، والوصول بالسيارة إلى سرعة قصوى 340 كلم/ ساعة.





وطرحت أستون مارتن في "DBS" الجديدة نظاما فريدا للفرامل مصنوع من ألياف الكربون، يتميز عن الأنظمة التقليدية بقوة فرملة أكبر على السرعات العالية، ولا يسبب ارتفاع درجات حرارة المكابح.