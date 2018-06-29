رسميا.. زواج حياة الدرديري وتوفيق عكاشة





تزوج الإعلامي توفيق عكاشة من الإعلامية حياة الدرديري، أمس الخميس بعيدا عن الأضواء.





ونشرت صفحة الفراعين صورة لحياة الدرديري، وعلقت عليها قائلة: "صرحت الإعلامية القديرة حياة الدرديري لموقع الفراعين نيوز بأنه قد تم عقد قرانها أمس على الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة وأنها تتقدم بالشكر لكل من ساهم في إنهاء الخلاف.





وأكدت خلال تصريحاتها، أن السيدة مفيدة الفقي رئيس مجلس إدارة شركة فيرجينيا للإنتاج الإعلامي هي والدتها وأنها تحبها ولن تقبل غير ذلك.