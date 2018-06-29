محمد على يضمن لمصر الميدالية الاولى ببطولة افريقيا للمواى تاى

ضمن محمد على لاعب منتخب مصر الميدالة الاولى لمصر فى بطولة افريقيا التى تنظمها السفارة التايلاندية بالقاهرة بالتعاون مع أكاديمية AUFC والجمعية المصرية للملاكمة والاتحاد الأفريقي للمواي تاي.

وتأهل على الى دور الاربعة بعد فوزه على مواطنه احمد السيسى فى دور الثمانية بثلاث ضربات قاضية .

وتقام البطولة في الفترة من 29 إلى 30 يونيو الجاري بالصالة المغطاة رقم 3 فى استاد القاهرة الدولي بمشاركة دول ( مصر- ساحل العاج – ليبيا – المغرب – الجزائر –موريتانيا – تونس - و الاردن).





وضيوف شرف البطولة سفير دولة تايلاند و سفراء عدة دول اسيوية اوروبية وافريقية ومساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية السفير خالد ثروت ونائب مساعد الوزير للشؤون الاسيوية السفير حازم الطاهري، وبحضور رئيس الاتحاد الأفريقي السيد عبد الكريم الهلالي.





وأفاد منظم الحدث محمد ابراهيم ان هذا العرس الرياضي منظم على أعلى مستوى من الاحترافية واكد السيد محمود سعيد نائب رئيس AUFC أن اللجنة المنظمة تسعى لبث الفرحة والبهجة للجمهور المصري بهذه الرياضة النزالية ، وتتشرف اللجنة بدعوة كل محبي الرياضة لحضور فعاليات الحدث المهم.