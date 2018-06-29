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إنقلاب شاحنة عسكرية يخلف قتيلا و 9 جرحى‎

الجمعة 29/يونيو/2018 - 05:55 م
إنقلاب شاحنة عسكرية يخلف قتيلا و 9 جرحى‎
أرشيفية
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مروى الجلاصي
 
إنقلبت شاحنة عسكرية ظهر اليوم الجمعة 29 جوان 2018 على مستوى الطريق الحزامية بجندوبة، لتسفر الحادثة عن وفاة عسكري وإصابة 9 آخرين وقع نقلهم إلى المستشفى الجهوي بجندوبة.

و يذكر أن الشاحنة إنقلبت عندما كان سائقها يحاول كبح الفرامل، لدى قطع شاب على متن دراجة نارية للطريق أمام الشاحنة.
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