إنقلاب شاحنة عسكرية يخلف قتيلا و 9 جرحى‎

إنقلبت شاحنة عسكرية ظهر اليوم الجمعة 29 جوان 2018 على مستوى الطريق الحزامية بجندوبة، لتسفر الحادثة عن وفاة عسكري وإصابة 9 آخرين وقع نقلهم إلى المستشفى الجهوي بجندوبة.



