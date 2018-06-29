الحرس الوطني بصفاقس يعتقل أحد منظمي عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة
الجمعة 29/يونيو/2018 - 05:53 م
مروى الجلاصي
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس، من إلقاء القبض على أحد منظمي عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة.
و بالتحري معه، تبين أنه صادر في شأنه منشوري تفتيش من أجل تكوين وفاق قصد مساعدة أشخاص على اجتياز الحدود البحرية خلسة والسرقة، ليتم بذلك الإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.
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