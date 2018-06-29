ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الحرس الوطني بصفاقس يعتقل أحد منظمي عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة‎

الجمعة 29/يونيو/2018 - 05:53 م
الحرس الوطني بصفاقس يعتقل أحد منظمي عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة‎
الحرس الوطني بصفاقس
طباعة
مروى الجلاصي
 
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس، من إلقاء القبض على أحد منظمي عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة.

و بالتحري معه، تبين أنه صادر في شأنه منشوري تفتيش من أجل تكوين وفاق قصد مساعدة أشخاص على اجتياز الحدود البحرية خلسة والسرقة، ليتم بذلك الإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.
المزيد عن: خبرعاجل تونس الحرس الوطني بصفاقس اخر الاخبار اخر اخبار تونس اخبار تونس اليوم اخبار تونس اجتياز الحدود البحرية خلسة‎
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/29/2018 6:50:04 PM