د. حماد عبد الله يكتب: سؤال من طبيبي لم اجد له اجابه!!

من مدينة أطلانطا- ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.





حينما حدد لي د. وليم بايرون، طبيب القلب بمستشفي أميري ستيت يونيفرستي، موعد للزيارة والفحص الكامل يوم الخميس ٢٨ يونيو ٢٠١٨ ، وهو الطبيب الذي تابع حالتي الصحية بعد ان اجري لي صديقي الاستاذ الدكتور عادل امام عملية قسطرة ووضع دعامتين ، للشريان التاجي وذلك في مايو ٢٠١٢ ، وحيث كنت منذ اكثر من عشرون عاما اَي منذ عام ١٩٩٦ كانت مستشفي أميري هي المكان المفضل لدي للتوجه اليها حينما يتاح لي ذلك لإجراء الفحص الطبي السنوي ، ويعود الفضل في ذلك لصديقي محمد فريد خميس ، والذي صاحبته تقريبا في كل رحلاتي الي هذة المدينة الأفلاطونية ، في مقياس ومعايير المدن المتحضرة في عالمنا الْيَوْمَ . وهي أيضا الولايه التي يقع في احد مدنها الصناعية ( مدينة دالتون ) احد اكبر مصانع السجاد والموكيت في العالم وهو مصنع النساجون الشرقيون ( الولايات المتحدة الامريكيه ) ، مصنع وإنتاج بايدي وعقول وفكر شباب مصري ، يدعوا للفخر والاعتزاز ، بمصريتنا ، للنجاحات المحققة ، والتي تتحقق سنويا في الاسواق والمعارض الدولية ، وأشهرها علي الإطلاق ( دوميتكس- هانوفر- ألمانيا ) واطلانطا ، وشيكاغو ، ولاس فيجاس ، واعود لزيارتي الاخيرة والمحدد لها موعد منذ اكثر من شهر ، وفِي لقاء مع الدكتور وليم ومساعديه ، تم الحديث عن التاريخ الطبي والمسجل في تقارير لي المستشفي أعدت قبل مثولي علي طاولة ( سرير ) الكشف ، وقام كل فرد من المساعدين بعمله ( فحص الضغط ، ورسم القلب ، والفحص بالاجهزة للإجهاد ، والأسئلة تنهال علي مسمعي والرد عليها من واقع إحساسي ، سواء الام ظهر ( في بعض الأحيان ) او احساس بالإجهاد الذهني الذي ينعكس علي بيولوجية الجسم في الاتزان او الإرهاق ، وكل شيئ يقال او ينتج عن فحص ، يسجل فورا ، ومراجعة جميع الادويه وأثر البعض سلبيا بعد طول وقت استخدامه ( تناوله ) ، وتحديد المقابل لكل عارض تم التعرف علي أسبابة ( كونسرتيوم رائع ) ينقل الي الشخص الذي يجري عليه الفحص ، اولا الطمئنينه ، والاسترخاء ، والاستسلام الكامل للفاحصين للحاله ، والاهم هو انني اجد من المعلومات التي تحضرني عن نفسي علي لسان الدكتور وليم ( الطبيب الكبير المعالج ) دون ان اذكرها او لعدم تذكرها ، وهذا أيضا في حد ذاته ، مذيد من الاطمئنان ، حيث حالتك الصحيه تراها ( كتاب مفتوح أمامك )، وانتهي اللقاء ببعض التعليمات ، وتشخيص ترتب عليه تغيير بعض انواع الأدوية ، وفحص بأشعة MRI , للتأكد والاطمئنان علي الظهر والعمود الفقري ، شئ مريح ورائع ومطمئن حيث خرج التقرير بعنوان Heart looks Good.



