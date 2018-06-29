كاميرا خفية عائلية.. حقيقة مقالب "رامز" في ياسر جلال (فيديو)





بعد الإعلان الذي ظهر فيها الفنان ياسر جلال في شهر رمضان والذي تضمن روايات حول وجود مقالب مختلفة بين ياسر ورامز، بدأ البعض يظن أن هناك مقالب دائمة تحصل بين الشقيقين بحكم أنهم أغلب الوقت مع بعضهم البعض.









"رامز" لم يكن مشاغبًا في الصغر

في هذا الصدد، علَّق الفنان ياسر جلال على مشاركته في إعلان شهر رمضان، موضحًا أن كل ما ورد في الإعلان عن أنه كان في طفولته مشاغبًا ويتسبب لرامز في العديد من المشاكل، غير صحيح، وأن كل ما ورد في الإعلان "كدب في كدب"، كما أن الطفلين اللذين ظهرا في الإعلان ليسا هو ورامز في صغرهما، ولم تظهر والدته أو أي من أسرته، كما تردد، موضحًا أن والدته متوفية أصلا فكيف تظهر في الإعلان.





تابع أن رامز خفيف الظل منذ صغره، وينفذ كل ما يخطر بباله فورًا، وكان يفعل العديد من المقالب أيضًا في طفولته، مشيرًا إلى حبه الشديد لشقيقه، وأنه طيب القلب رغم المقالب التي يوقع بها ضحاياه، كما أنه يمتلك جماهيرية عريضة ومحبوب من الناس جميعًا بمختلف أعمارهم، قائلا: "فلتكن هذه المقالب هي الكاميرا الخفية بلغة هذا العصر، وأنا شايف الأمر عادي، وهو ناجح فيه".













سر عدم مشاركة ياسر جلال في مقالب رامز

وعن عدم حدوث مقالب من رامز في ياسر بالكبر، كشف ياسر جلال السر وراء عدم ظهوره في برامج المقالب التي يقدمها شقيقه رامز جلال كل عام، لأنه بطبيعة شخصيته يحب الاحترام المتبادل مع الآخرين، ويرفض الظهور كثيرا في البرامج التلفزيونية إلا التي يعرف طبيعتها جيدا وشخصية من يقدمها، وكما أنه يرفض تقاضي مقابل مادي مقابل الظهور في البرامج المختلفة، لذلك فلن يجد شقيقه رامز طريقه ليصل اليه ليوقع به في مقالبه الشهيرة.









أول مقلب لرامز في ياسر جلال في حين، تداول رواد "يوتيوب" فيديو قديم للفنان رامز جلال وهو يروى أحد المقالب التي فعلها في شقيقه ياسر جلال، وقال "رامز" إنهم عندما بداوأ تمثيل كان سيصور أحد المشاهد بـ"بيجامه" وعندما استيقظ صباحًا أخذ بيجامة شقيقة ثم ترك المنزل واستيقظ ياسر جلال ولم يجد البيجامة مما وضعه في أزمة.



