إنطلاق عمل البوابة الإلكترونية للمرصد الوطني للهجرة و افتتاح مركز التوثيق حول الهجرة (صور)













أشرف السيد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية صباح اليوم الجمعة 29 جوان 2018 بالعاصمة على إعطاء إشارة انطلاق عمل البوابة الالكترونية بالمرصد الوطني للهجرة و افتتاح مركز التوثيق حول الهجرة و ذلك بحضور المدير العام للمرصد الوطني للهجرة و رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في تونس و عدد من إطارات الوزارة و ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة و الدول المانحة.





و ثمن الوزير بالمناسبة الدعم الفني و المالي للمنظمة الدولية للهجرة و أهمية التعاون المشترك بين الوزارة و المنظمة، مؤكدا أن انطلاق عمل البوابة الالكترونية للمرصد الوطني للهجرة يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للهجرة و هي ستكون منصة لجمع المعطيات، حول ملف الهجرة لا سيما التونسيين بالخارج، و تحليلها و تصنيفها لمزيد تنمية القدرات و التجارب في هذا المجال و فتح الآفاق أمام الطلبة و الباحثين في مجال الهجرة.

كما بين أن مركز التوثيق حول الهجرة يمثل مرجعا علميا في الوثائق و البيانات حول الهجرة على المستويين الوطني و الدولي حيث سيقدم المركز لزواره مجموعة متنوعة تضم أكثر من 200 مرجعا من الكتب و المجلات و التقارير باللغات العربية و الفرنسية و الانقليزية، إضافة إلى استغلال محرك بحث مخصص يوفر أكثر من 450 مجلة و كتب في نسخ الكترونية متعلقة بملف الهجرة.





من جهته، تولى السيد علي بلحاج المدير العام للمرصد الوطني للهجرة تقديم البوابة الإلكترونية www.migration.nat.tn التي تضم خريطة للبيانات الإحصائية لعدة مواضيع تتعلق بالهجرة من مصادر مختلفة، كما يتضمن مكتبة رقمية حول الهجرة تدعى Médiathèque و تضم أكثر من 580 عنوانا من المجلات العلمية و التقارير و الكتب و الأبحاث و الدراسات و المقالات حول موضوع الهجرة.





و من جهتها أبدت السيدة "لورينا لاندو" رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في تونس استعداها لمزيد التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال الهجرة، مبينة تطور تونس في هذا المجال في كل الجوانب العلمية و البحثية و الدراسية.





و أطلع الوزير مرفوقا برئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في تونس و عدد من إطارات الوزارة على مركز التوثيق الذي تم إحداثه.





و للإشارة فإن إحداث مركز التوثيق يندرج في إطار برنامج دعم المنظمة الدولية للهجرة (مكتب تونس) للمرصد الوطني للهجرة.