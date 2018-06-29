رسميًا.. "فولكس فاجن" تفتتح أول مصنع لتجميع سياراتها في رواندا

افتتحت مجموعة "فولكس فاجن" أول مصنع لتجميع سياراتها رسمياً، كما أطلقت بصورة متزامنة تطبيقا لمشاركة قيادة المركبات، وصفته بأنه مثالي لشعب شاب محب للتكنولوجيا.





وأوضحت المجموعة الألمانية أنه سيتم تجميع ما يصل إلى خمسة آلاف مركبة في المصنع الجديد، الذي يوفر ألف فرصة عمل جديدة، ويخدم هدف المجموعة على المدى الطويل للعب دور رائد في صناعة السيارات الناشئة في أفريقيا.





وقال توماس شافر الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن بجنوب أفريقيا، في بيان، إن "رواندا تتمتع بإمكانيات كبيرة. إنها دولة فتية وحديثة ومتعطشة إلى ما يخدم حركة تنقل الأفراد".





تجدر الإشارة إلى أن المجموعة متواجدة بالفعل في عدد من البلدان الأفريقية الأخرى، ومن بينها نيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا.





وقالت الشركة :"رغم أن سوق السيارات الأفريقية محدودة اليوم نسبيا، فإن المنطقة يمكن أن تتطور إلى سوق سيارات متنامية في المستقبل".





ووفقا للمجموعة، فإن تطبيق خدمات المشاركة والاستدعاء الإلكتروني طورته شركة في كيجالي.





وتشير البيانات إلى أن عدد السيارات في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 12 مليونا وصل العام الماضي إلى 300 ألف سيارة، كما أن معظم السيارات على الطرق يتم استيرادها مستعملة من دول مثل اليابان.



