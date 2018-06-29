عادات تُطيل عمرك تجعلِك تعيشين 10 سنوات أكثر.. اكتشفيها!

يسعى البشر عموماً إلى العيش مدة أطول، كذلك يحاول العلماء إطالة عمر الإنسان. ولكن الثابت هو أنّ النظام الغذائي المتوازن، والنشاط البدني، والوزن المناسب، والتخلي عن التدخين والمشروبات المحرّمة، تعدُّ الأسباب الرئيسية لكي يعيش المرء 10 سنوات أكثر.





حسب نتائج دراسة نشرت في المجلة الطبية Circulation، يجب أن تأكلي طعاماً صحياً، وتمارسي النشاط البدني بانتظام، وتحافظي على وزن جسم صحي مثالي، وألا تشربي الكحول وألا تدخني أبداً، لكي تعيشي 10 سنوات أكثر بصحة جيدة.





هل تريدين العيش على نحو أفضل؟

أجرى الباحثون في كلية "تي إتش شان" للصحة العامة في هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية دراسة شملت المعطيات الطبية لحوالي 78865 امرأة تمَّ جمعها على مدى 34 عاماً، ومرجعيات طبية لحوالي 44354 رجلاً تمَّ جمعها على مدى 27 عاماً. وهذه الدراسة هي أول تحليل شامل حول تأثير تبني عوامل نمط الحياة على متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية.





ودرس الباحثون ما إذا كان لعدم التدخين، ومؤشر كتلة الجسم أقل من (18، 5-24، 9كغم/إم 2)، وممارسة النشاط البدني 30 دقيقة على الأقل يومياً بشكل معتدل إلى قاسٍ، وعدم استهلاك الكحول، والنظام الغذائي الصحي سيكون له تأثير على معدل الوفيات.





متوسط العمر المتوقع له علاقة بنمط الحياة

أثبتت نتائج الدراسة أنّ المشاركين الذين لم يتبنوا أياً من هذه العادات المذكورة أعلاه، كان متوسط العمر المتوقع 29 سنة بالنسبة للنساء و 25.5 سنة بالنسبة إلى الرجال. وفي المقابل، وبالنسبة إلى المشاركين الآخرين، كان متوسط العمر المتوقع 43 سنة بالنسبة إلى النساء، و 37.6 سنة بالنسبة إلى الرجال. وبذلك اكتسبت النساء 14 عاماً إضافية في متوسط العمر المتوقع، والرجال 12 عاماً.





كما كانت مخاطر الوفاة أثناء فترة الدراسة أقل بنسبة 74 في المائة بالنسبة إلى هذه المجموعة الأخيرة.



