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لاعب الإسماعيلي الصاعد: سأبذل قصارى جهدي للتواجد في تشكيلةالدراويش

الجمعة 29/يونيو/2018 - 04:38 م
لاعب الإسماعيلي الصاعد: سأبذل قصارى جهدي للتواجد في تشكيلةالدراويش
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أحمد سعد
 

قال عبدالرحمن مجدى جناح الإسماعيلى أنه يسعى لنيل ثقة “خير الدين مضوى” المدير الفنى ،مشيرا إلى أن الأخير مدرب مميز وقادر على تحقيق طموحات الجماهير.


وواصل :”هدفى خلال منافسات الموسم الجديد هو حجز مقعد بالتشكيل الأساسى ،وإثبات جدارتى بإحداث الإضافة الفنية للفريق”.


واستمر الجناح الشاب :”أعلم أن خير الدين مضوى يعشق اللعب على الاطراف ، لذلك أرى أن هناك فرصة لاتعوض لتألقى فى البطولات الأربعة التى سنشارك فيها”.


وأشار مجدى :”لم احصل على الفرصة الكافية فى الموسم الماضى ،واتطلع لجعل الموسم المقبل الأفضل فى مشوارى الكروى”.


وأنهى حديثه :”نعد الجماهير بأننا سنبذل قصارى جهدنا لاستعادة ثقتهم من خلال الانتصارات والعودة من جديد لحصد البطولات”.

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