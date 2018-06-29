لاعب الإسماعيلي الصاعد: سأبذل قصارى جهدي للتواجد في تشكيلةالدراويش

قال عبدالرحمن مجدى جناح الإسماعيلى أنه يسعى لنيل ثقة “خير الدين مضوى” المدير الفنى ،مشيرا إلى أن الأخير مدرب مميز وقادر على تحقيق طموحات الجماهير.





وواصل :”هدفى خلال منافسات الموسم الجديد هو حجز مقعد بالتشكيل الأساسى ،وإثبات جدارتى بإحداث الإضافة الفنية للفريق”.





واستمر الجناح الشاب :”أعلم أن خير الدين مضوى يعشق اللعب على الاطراف ، لذلك أرى أن هناك فرصة لاتعوض لتألقى فى البطولات الأربعة التى سنشارك فيها”.



