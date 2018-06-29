لاعب الإسماعيلي الصاعد: سأبذل قصارى جهدي للتواجد في تشكيلةالدراويش
الجمعة 29/يونيو/2018 - 04:38 م
أحمد سعد
قال عبدالرحمن مجدى جناح الإسماعيلى أنه يسعى لنيل ثقة “خير الدين مضوى” المدير الفنى ،مشيرا إلى أن الأخير مدرب مميز وقادر على تحقيق طموحات الجماهير.
وواصل :”هدفى خلال منافسات الموسم الجديد هو حجز مقعد بالتشكيل الأساسى ،وإثبات جدارتى بإحداث الإضافة الفنية للفريق”.
واستمر الجناح الشاب :”أعلم أن خير الدين مضوى يعشق اللعب على الاطراف ، لذلك أرى أن هناك فرصة لاتعوض لتألقى فى البطولات الأربعة التى سنشارك فيها”.
وأشار مجدى :”لم احصل على الفرصة الكافية فى الموسم الماضى ،واتطلع لجعل الموسم المقبل الأفضل فى مشوارى الكروى”.
وأنهى حديثه :”نعد الجماهير بأننا سنبذل قصارى جهدنا لاستعادة ثقتهم من خلال الانتصارات والعودة من جديد لحصد البطولات”.