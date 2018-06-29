وزير الأوقاف: السيسي قام بعملية إنقاذ وطني في 30 يونيو
الجمعة 29/يونيو/2018 - 04:39 م
محمود الجلاد
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن ثورة ٣٠ يونيو كتبت تاريخًا استثنائيًا لمصر وجنبتها دائرة الفوضى التي وقعت فيها كثير من الدول فلم تقم ولم تخرج منها، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بأفضل عملية إنقاذ وطني في عصرنا الحالي.
وأوضح الوزير في تصريحات له، اليوم الجمعة، أن المستقبل القريب سيشهد مرحلة جني ثمار ما تحقق من إنجازات في مجالات متعددة كالكهرباء والطاقة، والطرق والبنية التحتية، والإسكان والمدن الجديدة، واستصلاح الأراضي وتخفيض نسب البطالة، وتحسين مناخ الاستثمار وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، وغير ذلك من المشروعات القومية الكبرى، مما يتطلب منا جميعا بذل المزيد من الجهد في بناء وطننا، والوقوف صفا واحدا في وجه دعاة الفوضى من الإرهابيين والعملاء والمأجورين.
المزيد عن: يونيو وزير الأوقاف ثورة السيسي اخبار مصر