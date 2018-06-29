وزير الأوقاف: السيسي قام بعملية إنقاذ وطني في 30 يونيو

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن ثورة ٣٠ يونيو كتبت تاريخًا استثنائيًا لمصر وجنبتها دائرة الفوضى التي وقعت فيها كثير من الدول فلم تقم ولم تخرج منها، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بأفضل عملية إنقاذ وطني في عصرنا الحالي.



