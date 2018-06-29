4 شائعات شغلت السوشيال ميديا في 7 أيام.. أحدهم حول "صلاح"













عدة شائعات شغلت الرأي العام وخاصة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار الجدل حولها لعدة ساعات على مدار الأسبوع إلى أن إنتهى الأمر وخرج المسئولين عن تلك الشائعات ونفوها.









إعتزال محمد صلاح دوليًا

أبرز تلك الشائعات كانت بشأن إعتزال اللاعب المصري المحترف في صفوف ليفربول محمد صلاح دوليًا، إلا أن محمد صلاح، لاعب منتخب مصر الأول، والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، أوضح حقيقة الأنباء التي ترددت في بعض التقارير الصحفية الأمريكية بشأن اعتزامه اعتزال اللعب دوليا، عقب مشاركته في كأس العالم 2018 بروسيا.





واستفسر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، من صلاح عن مدى صحة ما نشر في هذا السياق، ليؤكد اللاعب تمسكه بالاستمرار في اللعب مع منتخب مصر، مشيرًا إلى أنه لم يتحدث لأي وسيلة إعلامية عن الاعتزال دوليًا، مشددًا على أنه لم يفكر في ذلك الأمر من قريب أو من بعيد، ونفى محمد صلاح لرئيس الاتحاد المصري، هذه الشائعات، مؤكدًا أنها ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.





مرض مارادونا

وثاني الشائعات التي إنتشرت بشدة أيضًا على مواقع السوشيال ميديا هي إصابة أسطورة الأرجنتين مارادونا بوعكة صحية عقب مباراة بلاده مع الأرجنتين، وأكد مارادونا على أنه لا يعاني من مشاكل صحية، وأن ما حدث بعد المباراة كان مجرد حالة عرضية ليس أكثر، كما نفى الشائعات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول وفاته.





جابر نصار محافظًا

ومن الشائعات التي إنتشرت أيضًا تعيين جابر نصار محافظًا بحركة المحافظين الجديدة، وهنا نفى الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون ورئيس جامعة القاهرة السابق، ما تردد حول ترشحه لتولي منصب محافظ، مؤكدا أن ما تم تداوله، في هذا الشأن، مجرد شائعات ﻻ أساس لها من الصحة.









استقالة محمد السويدي

وعلى المستوى السياسي، أكد ائتلاف دعم مصر عدم صحة ما تردد عن استقالة المهندس محمد السويدي رئيس الائتلاف وتفويضه النائب طاهر أبو زيد بإدارة شئون الائتلاف.





وشدد ائتلاف دعم مصر فى بيان له، على أن المهندس محمد السويدي يباشر عمله كرئيس للائتلاف ويتابع على مدار الساعة جميع أنشطته، وأن ما حدث هو قيام السيد رئيس الائتلاف وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للبرلمان بإبلاغ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب حال سفره على أن يقوم النائب الأول بإدارة شئون الائتلاف لحين عودته من الخارج، الأمر الذي استغله البعض فرصة لترويج الشائعات للتقليل من الجهود التي يبذلها ائتلاف دعم مصر في خدمة الوطن.





وأهاب ائتلاف دعم مصر بوسائل الإعلام عدم الانسياق وراء من يروجون الشائعات ويهدفون للتشويش على الجهود الوطنية المخلصة، وما يقوم به ائتلاف دعم مصر من تواصل مع الحكومة من خلال النادي السياسي الذي يستأنف نشاطه بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مساء يوم الإثنين الموافق 25 يونيو بمقر الائتلاف بالتجمع الخامس، وهو اللقاء الرابع للوزراء داخل النادي السياسي لائتلاف دعم مصر.







