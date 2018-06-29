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ضبط 106 قضية تموينية مخالفة في الجيزة

الجمعة 29/يونيو/2018 - 04:39 م
ضبط 106 قضية تموينية مخالفة في الجيزة
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إيمان عبد العاطي
 
شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 106 مخالفة تموينية، تنوعت مابين 12 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 12 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، مخالفة غش تجاري، 15 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 9 مخالفات بيع بأزيد من السعر الرسمي، 7 مخالفات عدم وجود سجل تفتيش.

وتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
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