عمرو فهيم: سعيد بالصفقات الجديدة.. والإسماعيلي لن يتأثر بالراحلين

شدد عمرو فهيم مدرب الإسماعيلى على أن الصفقات الجديدة إضافة مميزة للفريق ، مشيرا إلى أن اللاعبين لديهم اصرار كبير على تحقيق نتائج مميزة فى الموسم الجديد.

وأبرم مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان عدة صفقات فى المراكز التى تحتاج إلى تدعيم خلال فترة الانتقالات.

واضاف :”سعيد للغاية بالصفقات التى تم التعاقد معها ،مجلس الإدارة لا يبخل شىء عن الجهاز الفنى وينفذه كل متطلباته لتحقيق الهدف الأهم وهو العودة لمنصات التتويج”.

وأكد أحد نجوم دورى 2002 :”الفريق لن يتأثر بالراحلين ، خاصة أن اللاعبين الجدد على قدر كبير من الكفاءة ولديهم امكانية التوظيف فى عدة مراكز حال وجود أى نقص”.





وواصل :”نستعد للموسم الجديد بشكل جيد ، والمنافسة ستكون على أشدها بين الفرق فى البطولات الاربع التى سنشارك بها وعلى رأسها دورى أبطال أفريقيا وكأس العرب للأندية”.





وأتم حديثه :”خير الدين مضوى المدير الفنى يتعامل مع اللاعبين باحترافية كبيرة ويسعى لاعادة اسم الإسماعيلى مثلما كان فى المحافل القارية”.