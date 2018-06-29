المترو: توفير مواصلات لنقل الركاب من محطة المرج الجديدة إلى المؤقتة (صورة)

تفقد المهندس علي الفضالي، رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة وقيادات شركة المترو، رصيف محطة المرج المؤقتة والمتواجد قبل دخول محطة المرج القديمة.





وناشد أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، ركاب محطات المرج باستخدام محطة المرج القديمة للدخول فقط ومحطة المرج المؤقتة للخروج فقط، حتى يتسنى دخول القطارات لمحطة المرج القديمة فارغة بدون ركاب للتيسير على الركاب فى ركوب القطارات ومنع الاصطدام ببعض.





وأشار "عبد الهادي"، إلى أن الجولة التفقدية هدفها التأكد من التجهيزات النهائية بالرصيف المؤقت ومنها تركيب البوابات الإلكترونية، وكاميرات المراقبة وتم عمل ثلاث مخارج بمقدمة ومؤخرة ومنتصف الرصيف لخروج الركاب بسهولة، وتم تركيب إذاعة داخلية بالرصيف، وكذلك تم تجهيز الغرفتين المتواجدتين بالرصيف لتشغيل مكتب للشرطة ومكتب للتشغيل كما تم توصيل المياه والصرف الصحي للمؤقتة.





وأضاف أنه تم التنسيق مع محافظة القاهرة وهيئة النقل العام ومرور القاهرة، وذلك لتوفير مينى باصات لنقل الركاب من محطة المرج الجديدة إلى المحطة المؤقتة والعكس، مؤكدا انه يتم اذاعة رسائل مسجلة بجميع محطات الخط الاول للتنويه على جمهور الركاب وتوضيح تاريخ وأسباب غلق المحطة، وذلك حرصا من الشركة على التواصل مع جمهور الركاب.



