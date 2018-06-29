دراسة توضح تأثير اضطرابات النوم على صحة النساء

النوم، هو عملية حيوية وبيولوجية يحتاجها الجسم البشري، وأي خلل بها يؤثر على وظائف الجسم المختلفة، وركزت الدراسات أن اضطرابات النوم لها عدد من الأضرار على الصحة، وهاهي دراسة حديثة تؤكد أن اضطرابات النوم تضر النساء على وجه الخصوص.





كشفت دراسة أجرتها جامعة كولومبيا في نيويورك أن النساء اللواتي يعانين من مشاكل النوم أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم أو الإصابة بأمراض القلب.





وقال العلماء إن التأثيرات الخطرة للأرق تستمر حتى لو تمكنت النساء من النوم مدة 7 إلى 9 ساعات، بين الحين والآخر. وأوضحوا أن النساء يعانين أكثر من الرجال من مشاكل النوم، ويُعتقد أن الأرق أكثر شيوعا بينهن، كما أن تأثيراته أسوأ على صحتهن.





تفاصيل الدراسة:

بحثت الدراسة في الصلة بين ضغط الدم والنوم لدى أكثر من 300 امرأة. وأشارت النتائج إلى ضرورة زيادة الاهتمام بأنماط النوم لدى النساء، عند مراجعة الطبيب.





ووجد العلماء أن اضطرابات النوم أو الأرق بشكل كبير، ترفع ضغط الدم لدى المرأة. كما أدى انخفاض ساعات النوم إلى زيادة خطر إصابة النساء بالتهابات الأوعية الدموية، ما قد يؤدي إلى أمراض قاتلة.



