بالأسماء.. 10 صفقات نارية للأهرام سبورت تشعل نار المنافسة على البطولات في الموسم المقبل





نجح مسئولو نادي الأهرام سبورت في إبرام العديد من الصفقات المميزة لدعم الفريق في الموسم الجديد، من أجل المنافسة على الألقاب، على حسب تصريحاتهم في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.









وفي هذا التقرير يستعرض " الفجر الرياضي " صفقات نادي الأهرام التي تعاقد معها لدعم الفريق في الموسم الجديد :-





1 – محمد مجدي "قفشة"

تعاقد نادي الأهرام مع صانع ألعاب إنبي في صفقة قوية جدا لمدة 3 مواسم، بعدما كان اللاعب أحد أهم اللاعبين الذين وضعه عليهم قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك لضمه، لكن الأهرام نجح في خطفه وضمه لصفوفه مقابل 30 مليون جنيه.









2 – محمد فاروق

نجح النادي في التعاقد مع محمد فاروق قادما من المقاولون العرب، بعدما كان اللاعب قريبا من الانتقال إلى صفوف بازل السويسري، لينضم للفريق مقابل مليون دولار.









3 – محمد فتحي

أعلن نادي الأهرام تعاقده رسميا مع متوسط ميدان الإسماعيلي لمدة 4 مواسم، لدعم خط وسطه في الموسم المقبل، حيث وقع اللاعب على العقود مقابل حصول الإسماعيلي على 30 مليون جنيه، و12 مليون جنيه للاعب بواقع 3 مليون جنيه في الموسم الواحد.









4 – رجب بكار

وضع نادي الزمالك عينه على الظهير الأيمن لسموحة لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي، لكن رجب بكار انتقل إلى صفوف الأهرام سبورت مقابل مليون دولار.









5 – محمد حمدي

كان الظهير الأيسر للمصري البورسعيدي هدفا رئيسيا للأهلي والزمالك للتعاقد معه لكن الأهرام نجح في ضم اللاعب مقابل 30 مليون جنيه.









6 – عبد الله بكري

أعلن النادي تعاقده رسميا مع عبد الله بكري مدافع سموحة، في صفقة قوية حيث خطفه من الأهلي والزمالك، ليدعم دفاعه في الموسم الجديد.









7 – كينو

تعاقد نادي الأهرام مع ماركوس دا سيلفا الشهير بـ "كينو" صانع الألعاب قادما من بالميراس البرازيلي في صفقة هي الأغلى والتي قدرتها الصحافة البرازيلية بنحو 10 دولار.









8 – لوكاس ريبامار

واصل النادي في تدعيم صفقاته بلاعبين برازيليين حيث ضم المهاجم لوكاس ريبامار قادما من أتلتيكو براناينزي، دون الكشف عن قيمة الصفقة.









9– كارلوس إدواردو

تعاقد نادي الأهرام مع كارلوس إدواردو المهاجم الشاب قادما من قوياس البرازيلي، لينضم اللاعب صاحب الـ21 عاما لكتيبة اللاعبين المنضمين للأهرام.









10 – أرتور كايكي

تعاقد الأهرام مع لاعب وسط شابيكويني البرازيلي ارتور كايكي حيث أعلن أمس عن الصفقة، مشيدا بقدرات اللاعب التي ستفيد الفريق في الموسم الجديد.



