رسميًا... أحمد أيوب يتولى منصب المدرب العام بالأهرام

أعلن مسؤولو نادي الأهرام سبورت برئاسة حسام البدري، توصلهم لاتفاق مع أحمد أيوب لتولي منصب المدرب العام في جهاز الفريق بالموسم المقبل.

وأكد أحمد حسن المشرف على الكرة والمتحدث الرسمي للنادي، على أن اختيار أيوب جاء بناءًا على قدراته وامتيازه في مجال التدريب خاصةً أنه كان ضمن الجهاز الفني للنادي الأهلي بالموسم الماضي.





وكان الأهرام، أعلن في وقت سابق عن تولي جهاز فني برازيلي بقيادة فالنتيم، تدريب الفريق المتطلع للمنافسة على لقب بطولة الدوري العام والمشاركة في البطولات الإفريقية.