دجلة يجدد طلب التعاقد مع مدافع الزمالك





جدد مسؤولو نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي، مفاوضاته للتعاقد مع محمد عبدالغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وكان دجلة، أبدى رغبته في وقت سابق التعاقد مع عبدالغني، إلا أن المفاوضات توقفت بناءًا على طلب مسؤولو الزمالك، قبل أن فتح الفريق الدجلاوي، خط جديد للظفر بخدمات اللاعب الموسم المقبل.





وخرج عبدالغني، من حسابات الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال، منذ انتقاله من إف سي مصر، خلال الانتقالات الشتوية الماضية.





ويسعى دجلة بقيادة اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني، في تدعيم صفوفه بصفقات قوية من أجل تحقيق مركز متقدم بالدوري الجديد، وتلاشي أخطاء الموسم الماضي والتي صارع فيها الغزلان الصفراء من أجل النجاة من الهبوط للقسم الثاني.



