تسمم 10 أطفال من أسرة واحدة بسبب وجبة "أرز فاسد" ببني سويف

أصيب 10 أطفال من أسرة واحدة، بقرية "المسيد" التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف، بتسمم غذائي، اليوم الجمعة، أثر تناولهم وجبة طعام فاسدة "أرز بايت" وتم نقلهم لمستشفى بني سويف العام.





كانت غرفة طوارئ مديرية الصحة ببني سويف، تلقت إشارة من المستشفي العام، بوصول 10 أطفال من أسرة واحدة، يقيمون بقرية "المسيد" التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف، مصابون بأعراض تسمم غذائي "مغص وقيئ وإسهال" وإدعاه تناولهم وجبة طعام فاسدة "أرز بايت".





والمصابون هم: "محمد م.ع" 6 سنوات وأشقائه "إساء ـ 5 سنوات" و"سارة ـ سنتان" و"حجازى ـ سنة ونصف" وأبناء عمومتهم "مروان ر.ع" 3 سنوات و"حنين ـ سنتان" و"آياد.خ" 6 سنوات واشقائه "ياسمين ـ 4 سنوات" و"يوسف ـ 4 سنوات" و"مودة ـ سنة ونصف".



