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مدير أمن القليوبية يفاجئ مركز طوخ ويشدد على سرعة إنجاز خدمات المواطنين (صور)

الجمعة 29/يونيو/2018 - 04:05 م
مدير أمن القليوبية يفاجئ مركز طوخ ويشدد على سرعة إنجاز خدمات المواطنين (صور)
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محمد نبيل
 
فاجئ اللواء ايهاب خيرت مدير امن القليوبية، اليوم الجمعة، مركز شرطة طوخ للوقوف علي مدي تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على حسن معامله المواطنين وسرعة انجاز الخدمات لهم ومراعاة كبار السن وتقديم كافة التسهيلات الممكنه لهم.


وتأتي تلك الجولة في اطار تنفيذ توجيهات وزير الداخليه بتكثيف المرورات على المنشآت الشرطية والخدمية.
مدير أمن القليوبية يفاجئ مركز طوخ ويشدد على سرعة إنجاز خدمات المواطنين (صور)
مدير أمن القليوبية يفاجئ مركز طوخ ويشدد على سرعة إنجاز خدمات المواطنين (صور)
مدير أمن القليوبية يفاجئ مركز طوخ ويشدد على سرعة إنجاز خدمات المواطنين (صور)
مدير أمن القليوبية يفاجئ مركز طوخ ويشدد على سرعة إنجاز خدمات المواطنين (صور)
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