أول رد من أشرف زكي حول اتهامات أحمد إبراهيم له بقطع رزقه

في أول رد فعل للفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين للرد على الاتهام، الذي وجهه له الفنان أحمد إبراهيم بقطع رزقه والوقوف ضد العمال الفنية التي يترشح لها قال: مثل هذه الأمور لا أرد عليها لأنها بالنسبة لي "تافهة".





وحول ما إذا كانت النقابة ستتخذ إجراء ضد الفنان أحمد إبراهيم بسبب ما ذكره تجاه نقيب الممثلين، أكد زكي أنه لا يملك تعليقًا على ذلك في الوقت الحالي.



