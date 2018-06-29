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تحرر 1497 مخالفة مرورية متنوعة في حملة بكفر الشيخ

الجمعة 29/يونيو/2018 - 02:55 م
تحرر 1497 مخالفة مرورية متنوعة في حملة بكفر الشيخ
مرور- ارشيفية
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سمر بسيونى
 
شنت إدارة المرور في كفر الشيخ، حملة لإعادة الانضباط المروري بالشارع وضبط المخالفين، وأسفرت عن تحرير 1497مخالفة مرورية متنوعه مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذًا لتعليمات اللواء أحمد صالح الأنصاري، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

وأكد العميد محمد الدفراوي مدير إدارة المرور بكفر الشيخ، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات واصحاب المخالفات، مشيرًا إلى أن الحملات المرورية مستمرة لإعادة الانضباط للشارع.
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