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وجوه جديدة وتغييرات بـ"العدل" والقضاء فى يوليو

الجمعة 29/يونيو/2018 - 02:49 م
وجوه جديدة وتغييرات بـالعدل والقضاء فى يوليو
المستشار حسام عبد الرحيم - وزير العدل
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سمر جابر
 
من المنتظر أن تشهد وزارة العدل حركة تغييرات فى رؤساء قطاعات الوزارة، وذلك فى بداية يوليو المقبل، لبلوغ عدد منهم سن التقاعد، وإنهاء ندب آخرين.

كما سيشهد القضاء تغييرات مماثلة، مع وصول المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة سن الإحالة للمعاش فى سبتمبر المقبل، والمستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، فى نهاية العام. وعلى مستوى محكمة استئناف القاهرة، يبلغ المستشار عادل بعبش، رئيس المحكمة، سن التقاعد مع بداية يوليو، ومن الأسماء المرشحة لتولى المنصب المستشار محمد رضا شوكت، رئيس استئناف المنصورة.
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