وزيرة البيئة تؤكد أهمية رفع الوعي لدى طلاب الجامعات

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية العمل على رفع الوعي البيئي لدى طلاب الجامعات وضرورة دمج الطلاب في المشروعات البيئية، واهتمام الوزارة ومؤسسات الدولة بمراعاة أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية فى جميع المشروعات التنموية للدولة.



وجاء ذلك خلال كلمة الوزيرة، في ختام فعاليات برنامج الوعي البيئي لرفع وعي طلاب الجامعات المصرية ودمج الطلاب فى المشروعات البيئية والذي نظمته وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة جبهة الهوية المصرية، خلال الفترة من ٢٦ حتى ٢٨ يونيو، بمشاركة عدد من طلاب جامعات القاهرة، والمنصورة، وبني سويف، بالمركز الثقافي التعليمي (بيت القاهرة) الفسطاط.



وتضمن البرنامج التدريبي، استعراض خطط وزارة البيئة، في العمل على تطوير المحميات الطبيعية وأسلوب الاستثمار البيئي بها وتنمية مواردها، وجهود الوزارة في الحد من التلوث سواء في مجال الهواء أو معالجة مياه الصرف الصناعي، إضافة إلى حل مشكلة مكامير الفحم النباتي التقليدية وتحويلها إلى مكامير فحم مطورة، ودور وزارة البيئة في مجال إدارة الأزمات والكوارث.



كما تضمن البرنامج، عرضًا لعدد من أوجه التعاون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي تمت بين وزارة البيئة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم شباب المستثمرين من خلال القيام ببعض المشروعات البيئية في عدد من المجالات ومنها تدوير المخلفات الزراعية وتطوير مكامير الفحم ودعم شراء معدات خاصة بأعمال تدوير المخلفات بصفة عامة.