عاجل.. وفاة شقيق إيناس عز الدين نجمة آراب أيدول

أعلنت المطربة إيناء عز الدين، نجمة برنامج المواهب الشهير آراب أيدول عن وفاة شقيقها عمر كمال الدين، موضحًة أنها لم تعد تستطيع تحمل الفراق.





وكتبت عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك": "عمر كمال أخويا في ذمة الله، مكتوب عليا اعيش اودع اخواتي واصحابي نفسي ييجي يوم ويودعوني واخلص من كل الوجع ده، مش قادرة اتحمل الفراق".





وتابعت: "هو الموت ليه ما بياخدش غير النضاف بدري أوي، مش بياخد القذرين والأوساخ اللي حوالينا بدري ليه ونخلص منهم ليه الطيبين عمرهم قصير وبيتعبوا أوي في حياتهم ومش بيشوفوا يوم راحة، انت تعبت أوي يا عمر تعبت أوي يا اخويا جه اليوم اللي ترتاح وتروح فيه عند اللي احن عليك من الدنيا بقى صعبان عليا بس فراقك يا ابني".



