"أبو شقة" يحسم صراعات حزب الوفد بفصل وتجميد معارضيه

رغم محاولات رأب الصدع ولم الشمل









ارتفعت وتيرة الصراعات فى حزب الوفد بعد فوز بهاء الدين أبو شقة، برئاسته رغم محاولاته الكثيرة لرأب الصدع، ولم الشمل.





انطلقت ذروة الصراعات بعد استبدال رجال السيد البدوى، رئيس الحزب السابق، ووضع «أبو شقة» طيلة الوقت فى مقارنة مع «البدوى»، وأن الأول لم يقم بأى أعمال تفيد الحزب منذ توليه المنصب سوى مسابقة ثقافية خلال شهر رمضان، بالإضافة لبعض البيانات المؤيدة للدولة، كما يتهم «أبو شقة» أنه غير متاح لأعضاء الحزب، مثلما كان «البدوى»، بسبب سنه، أو لأنه غير مهتم.





ولم يشفع ضخ الأموال مؤخراً، ولم يعرها من عارض «أبو شقة» من البداية أى اهتمام، وأشاع أنصار «البدوى» أن لديه نية للترشح لمنصب رئيس الحزب مجدداً، فى حين قدم آخرون استقالتهم مثل مجدى يحيى صبرى، عضو لجنة دمنهور، الذى أعلن فى نص استقالته أن الحزب أصبح جسداً بلا روح.





واتخذ «أبو شقة» قرارا بفصل طارق ناصف، المصور الفوتوغرافى للحزب، وأحد مشاهيره، ويكن له الكثيرون خاصة رجال البدوى المحبة والتقدير، واكتفى «أبو شقة» بجملة (فصل مثيرى الفتنة داخل الوفد).



