جامعة نجران تنشئ جناحًا متكاملًا لخدمة الملتحقين للدراسة





تُقيم جامعة نجران بالمملكة، جناحًا متكاملًا في مجمع نجران "رويال سنتر"، ابتداءً من بعد غدٍ الأحد، بقرار من عمادة الجامعة، ويستمر الجناح لخمسة أيام.ويعدُ من الجناح خدمة الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق للدراسة في مختلف كليات الجامعة، وذلك بمساعدتهم في تقديم طلب القبول الإلكتروني، وشرح خطوات الدخول إلى البوابة الإلكترونية، إلى جانب الإجابة عن أي استفسارات القبول خلال الفترة المسائية من الساعة الـ7 حتى الساعة الـ10.30.وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زهير العمري، أن العمادة شرعت في نشر عدد من المواد الإرشادية والفيديوهات التعريفية والوسائل التوضيحية لآلية القبول والتخصصات المتاحة، وسخرت حسابها على تويتر وبريدها الإلكتروني لخدمة الطلاب والطالبات على مدار الساعة، وذلك للإجابة على استفساراتهم وتجنيبهم عناء الحضور لمقر الجامعة.وبيّن "العمري"، أن الجامعة حددت عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدم وهي أن يكون سعوديًا أو من أم سعودية، ويكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، إضافةً إلى عدم تجاوز عمر المتقدم 25 عامًا والمتقدمة 30 عامًا، وكذلك استيفاء أية شروط أخرى تراها الجامعة، مشيرًا إلى أن التقديم سيكون متاحًا فقط عبر البوابة الإلكترونية للجامعة.