"الداخلية": تنفيذ 692 قرار إزالة بـ6 محافظات



وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الماضية عن تنفيذ 692 قرار إزالة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ مواصلة الحملات لتأمين تنفيذ إزالة التعديات المتنوعة.



وجاء ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضي أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.

وجهت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (المنيا، قنا، المنوفية، الشرقية، القليوبية، كفرالشيخ) عدة حملات إزالة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية.