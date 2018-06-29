"يوم الاستقلال الأمريكي".. غاب النواب وحضر المحافظ!

لأول مرة من سنوات طويلة، غاب أعضاء الإسكندرية بمجلس النواب، عن الاحتفال بالعيد الوطنى للولايات المتحدة الأمريكية، المعروف بـ»عيد الاستقلال»، الذى تنظمه القنصلية الأمريكية بالإسكندرية سنوياً.





وشهد الحفل الذى نظمته «القنصلية» مؤخرا، بأحد الفنادق الكبرى، بالمدينة الساحلية، غيابا ملحوظا لجميع نواب البرلمان بالمدينة الساحلية، لأسباب غير معلومة، رغم دعوتهم، ولفت محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، الأنظار بحضوره متأخراً بنحو ساعتين، بصحبة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للنقل والعلوم والتكنولوجيا، وانصرافه على عجالة، بعد دقائق معدودة، عقب مصافحة نانسى كوربت، قنصل الولايات المتحدة بالإسكندرية، والتقاط عدد من الصور التذكارية معها، ومع العاملين بالقنصلية.





قدم «سلطان» التهنئة لـ»كوربت» نيابة عن شعب الإسكندرية، مؤكدا على عمق العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، مشيرًا إلى استمرار المحافظة فى تعزيز وتوطيد تلك العلاقات.





وقالت نانسى كوربت، القنصل العام الأمريكى بالإسكندرية فى كلمتها، إنه مع استمرار تقدم مصر على مستويات متعددة، ولعب دور إيجابى فى الاستقرار الإقليمى والنمو الاقتصادى، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، على استعداد للدخول معها فى العديد من الشراكات وتشجيعها لتحقيق النجاح، بقولها: «نقدر بشكل كبير شراكتنا مع مصر، وكل دبلوماسيينا وموظفينا فى القاهرة والإسكندرية يعملون يوميا لتحقيق أهدافنا المشتركة، وتعزيز التفاهم المتبادل».



