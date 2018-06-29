مفاجأة.. حارس الإسماعيلي يقترب من الانتقال للأهرام

اقترب محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي من الانتقال رسميا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لصفوف نادي براميدز.

وحدد مجلس إدارة الدراويش 5 ملايين دولار للاستغناء بشكل نهائى عن خدمات حارس الدراويش والمعار لصفوف الوحدة السعودى لمدة موسم واحد فقط.

وكان نادى الأهرام الرياضى تقدم بعرض لنادى الإسماعيلى بقيمة 3 مليون دولار، لضم عواد، على أن يتم فتح خط المفاوضات مع الوحدة السعودى للتنازل عن خدمات الحارس.