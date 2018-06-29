ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مفاجأة.. حارس الإسماعيلي يقترب من الانتقال للأهرام

الجمعة 29/يونيو/2018 - 02:44 م
مفاجأة.. حارس الإسماعيلي يقترب من الانتقال للأهرام
طباعة
الفجر الرياضي
 

اقترب محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي من الانتقال رسميا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لصفوف نادي براميدز.

 

وحدد مجلس إدارة الدراويش 5 ملايين دولار للاستغناء بشكل نهائى عن خدمات حارس الدراويش والمعار لصفوف الوحدة السعودى لمدة موسم واحد فقط.

 

وكان نادى الأهرام الرياضى تقدم بعرض لنادى الإسماعيلى بقيمة 3 مليون دولار، لضم عواد، على أن يتم فتح خط المفاوضات مع الوحدة السعودى للتنازل عن خدمات الحارس.

المزيد عن: نادي الاهرام محمد عواد كورة رياضة براميدز الإسماعيلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/29/2018 3:20:02 PM