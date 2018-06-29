مفاجأة.. حارس الإسماعيلي يقترب من الانتقال للأهرام
الجمعة 29/يونيو/2018 - 02:44 م
الفجر الرياضي
اقترب محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي من الانتقال رسميا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لصفوف نادي براميدز.
وحدد مجلس
إدارة الدراويش 5 ملايين دولار للاستغناء بشكل نهائى عن خدمات حارس الدراويش والمعار
لصفوف الوحدة السعودى لمدة موسم واحد فقط.
وكان نادى الأهرام
الرياضى تقدم بعرض لنادى الإسماعيلى بقيمة 3 مليون دولار، لضم عواد، على أن يتم فتح
خط المفاوضات مع الوحدة السعودى للتنازل عن خدمات الحارس.
المزيد عن: نادي الاهرام محمد عواد كورة رياضة براميدز الإسماعيلي