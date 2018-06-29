"الداخلية": ضبط 187 قضية مخدرات وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي بالمحافظات

وأسفرت جهود الأجهزة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 187 قضية مخدرات، و74 متهمًا مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، وتنفيذ 86832 حكمًا قضائيًا متنوعًا.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.