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جيهان جادو: مصر استعادت مكانتها بين الدول العظمى بفضل ثورة 30 يونيو

الجمعة 29/يونيو/2018 - 02:44 م
جيهان جادو: مصر استعادت مكانتها بين الدول العظمى بفضل ثورة 30 يونيو
جيهان جادو
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هدى عبدالرازق
 
قالت جيهان جادو، سفيرة مصر لدى المجلس الأوروبي للمواطنة، إن ثورة 30 يونيو، تعبر عن إرادة شعب، وفتحت آفاقًا اقتصادية، وسياسية، وثقافية كبيرة لمصر.

وأشارت خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه من الملاحظ أن فرنسا تتقرب إلى مصر، حيث أنها ترى أن مصر تسير على خطى جيدة، مؤكدة أن صورة مصر تتحسن أمام العالم الخارجب بأكمله.

ولفتت إلى أنه أصبح معلوما للجميع أن مصر لديها خطة كبرى لمواجهة الإرهاب، ومن ثم تمد كل الدول يد العون لها، مؤكدة أن مصر استعادة مكانتها بين الدول العظمى.
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