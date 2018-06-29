ضبط 15 تاجر مخدرات في حملة أمنية بـ7 محافظات

شن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حملة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام وعددٍ من مديريات الأمن، أسفرت عن ضبط 15 شخصًا لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة.



واستهدفت الحملة مديريات أمن (القاهرة، الشرقية، قنا، الجيزة، البحيرة، الإسكندرية، الدقهلية) وأسفرت عن ضبط كلٍ من محمد ف. م- مواليد 1993؛ وأحمد م. ف- مواليد 1993، مقيمان بدائرة مركز شرطة الشرقية؛ وجمال م. س- مواليد 1992، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية؛ وذلك حال تواجدهم بالسيارة رقم (ر ق د2516) بدائرة مركز شرطة كفرصقر بالشرقية؛ وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1،500 كيلو جرام).



كما تم ضبط كلٍ من محمد ع. ا- مواليد 1990؛ ومحمد ج. ج- مواليد 1983، مقيمان بمحافظة القليوبية؛ حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 550 جرام)؛ وضبط كلٍ من وليد ع. م- مواليد 1978، سبق إتهامه فى 11 قضية؛. ومسعد و. ف- مواليد 1976، سبق إتهامه فى 6 قضايا، مقيمان بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا؛. وذلك حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة نجع حمادى؛ وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام، 200 جرام لمخدر الحشيش)، وضبط كلٍ من أحمد ع. ت- مواليد 1992، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات"؛ ومحمد س. ف- مواليد 1983، مقيمان بمحافظة الإسكندرية؛ وحال تواجدهما بدائرة قسم شرطة باب شرقى؛ وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام؛ وضبط كلٍ من محمد ع. أ- مواليد 1981، محكوم عليه فى قضية "مخدرات- مقاومة سلطات" بالسجن المؤبد؛ وهانى ع. ح- مواليد 1986، سبق إتهامه فى 3 قضايا ومحكوم عليه فى قضية "تبديد" مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا؛ وحال تواجدهما بدائرة مركز شرطة نجع حمادى، وبحوزتهما (1000 قرص مخدر)؛ وضبط حسام ا. م- مواليد 1977، مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة- وبحوزته (13 ألف قرص مخدر)؛ وضبط بكرى م. ف- مواليد 1980، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة- وبحوزته (1،600 كيلو جرام من مخدر الحشيش).



كما تم ضبط كلٍ من محمد ف.ا- مواليد 1983، سبق إتهامه فى 4 قضايا آخرهم قضية "مخدرات"؛ وحماده ع. ع- مواليد 1989، سبق إتهامه فى قضيتن آخرها "مخدرات"، مقيمان بدائرة مركز شرطة زفتى بالدقهلية؛ وعاطف س. ع- مواليد 1984، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، سبق إتهامه فى قضية "تبديد"؛ وذلك حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة ميت غمر وبحوزتهم (10 لفافات من مخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام)؛ وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.