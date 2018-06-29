ننشر صور الشباب الثلاثة الذين غرقوا بإحدى قرى السخنة

انتهت قوات الأمن بالسويس، من انتشال جثث 3 شباب غرقوا في مياه خليج السويس، بشاطئ أحد القرى بالعين السخنة، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى السويس العام.



وكانت قوات الأمن، انتشلت جثتين، ثم قام رجال الأمن بانتشال الثالثة، وتم تسليمها إلى ذويهم.



وتلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إخطارًا من مأمور قسم شرطة عتاقة، بتعرض ثلاثة أشخاص للغرق بمياه خليج السويس، وجميعهم من أبناء محافظة الشرقية، وهم، أحمد إبراهيم، وإيهاب حلمي، وعزوز بسيوني.

