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وزير الخارجية التركي يلتقي سفير السعودية في أنقرة

الجمعة 29/يونيو/2018 - 02:39 م
وزير الخارجية التركي يلتقي سفير السعودية في أنقرة
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الفجر السعودي
 
قابل سفير المملكة العربية السعودية لدى تركيا، اليوم الجمعة، المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أجلو، بمقر الوزارة بأنقرة.

وهنأ "الخريجي"، وزير الخارجية التركي بمناسبة نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتمنى للجمهورية التركية رئيسًا وحكومة وشعبًا بدوام التقدم والأزدهار.

كما جرى تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية كافة.

من ناحيته، عبر الوزير التركي عن شكره وتقديره للسفير "الخريجي"، على مشاعره التي تعكس عمق العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين.

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