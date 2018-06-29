مراكز تدريب تستغل "الداخلية" و"الأمم المتحدة" للنصب على خريجي الجامعات

أكاديمية تطلب من المتدرب إيداع 3700 جنيه بحساب بريدى مجهول





تعتمد هذه المراكز على فتيات يتمتعن بصوت جذاب للاتصال بالشباب









أبسط وسيلة جديدة للنصب هى جذب خريجى الجامعات إلى مراكز تدريب وهمية والادعاء بأنها على صلة بجهات حكومية للنصب على الشباب الحالمين بفرصة عمل أو بالحصول على دورة مؤهلة للسوق للحصول من كل شاب على مبلغ من المال تكلفة الدورة التى لا يتبقى منها سوى شهادة مختومة بأختام تزعم أنها معتمدة لدى كل الجامعات العالمية.





تختلف هذه المراكز من حيث المجالات التى تدعى أنها قادرة على تأهيل الشباب للعمل فيها، حيث تتواجد مراكز تزعم تخصصها فى المحاسبة، وأخرى لإدارة الأعمال، وبعضها للتنمية البشرية، والبرمجة، واللغات، ويجذب القائمون على المراكز شبابًا ليكونوا هم أنفسهم وسيلة لإقناع أصدقائهم ومعارفهم والمحيطين بهم بأهمية هذه الدورات، وإيهامهم بأن فرصة العمل بانتظارهم فور الانتهاء من التدريب.





وتعتمد هذه المراكز فى البداية على جمع أكبر قدر من أرقام هواتف حديثى التخرج من الجامعات، من خلال فتيات يتمتعن بصوت جذاب وتقوم كل واحدة بالاتصال بالشباب لعرض فكرة الالتحاق بالدورة عليهم وفى كل اتصال يطلبون من العميل ترشيح آخرين للحصول على الدورة وإعطاء الفتاة أرقام هواتفهم، وفى نفس المكالمة تطلب الفتاة من الشاب زيارة المركز لتعرض عليه بعض الدورات التدريبية المهمة وتؤكد له أن التدريب سيفيده جداً فى حياته العملية فيما بعد، وبمجرد ذهاب الشاب للمركز تستقبله فتاة «شيك» تجلس معه وتعرض عليه نشاط المركز وتحاول إقناعه بأهمية الشهادات التى سيحصل عليها لأنها معتمدة لدى عدد كبير من الجامعات العالمية، وغالبية الشباب يقتنع بالفكرة أملاً فى الحصول على الشهادة.





«الفجر» خاضت التجربة وتوجهت إلى أحد هذه المراكز لكشف حقيقتها وزارت مركز «trust» للدورات التدريبة، بعد أن اتصلت بالهاتف المدون فى صفحة المركز على «فيس بوك»، حيث طلب المحرر الحصول على دورة فى التنمية البشرية، ورحبت به الفتاة العاملة بالمركز والتى تلقت الاتصال وحددت له موعدًا لزيارة المركز فى اليوم التالى مباشرة، وفى الموعد وجد محرر «الفجر» فى استقباله فتاة تدعى «ابتهال» جلست معه وقدمت له مشروبًا وسردت له الدورات التدريبية التى يقدمها المركز والجامعات العالمية التى تتعاون معه، بالإضافة للأسعار التى لا تقارن ببقية المراكز الأخرى العاملة بالمجال، وبعد أن انتهت أبلغها محرر الفجر أنه لا يريد سوى شهادة تفيد باجتيازه دورة تنمية بشرية، لأنها مطلوبة فى أحد الفنادق الكبرى التى يعمل فيها، ليستطيع الاستمرار فى العمل.





فبدأت الفتاه بعرض مميزات الدورة التدريبية على محرر «الفجر»، حيث طلبت منه إحضار 15 فرداً ليأخذوا معه الدورة مقابل حصوله على الشهادة دون مقابل علماً بأن سعر الدورة هو 300 جنيه، فعرض عليها المحرر إقناع 20 شاباً بحضور الدورة بشرط حصوله على الشهادة وعدم حضوره المحاضرات فوافقت الفتاة فوراً.





وبعد عدة ساعات تلقى المحرر اتصالاً من الفتاة حيث عرضت عليه التعاون معها فى جلب زبائن للمركز مقابل نسبة من المبالغ التى سيدفعونها، بجانب تسهيل إصدار شهادات بأسماء متدربين دون حضورهم التدريب من الأساس، وقالت: «لو فى حد عايز ياخد شهادة فى أى مجال ومعندوش وقت يحضر الدورة هات فلوسه وأنا اطلعلك شهادة ليه».





وعلم محرر الفجر أن هذه المراكز تقوم بعمل مواقع مزيفة على شبكة الإنترنت لجامعات وهمية وغير موجودة وأخرى موجودة بالفعل، لإقناع الزبون بالشهادة، والذى يقوم بإدخال الكود المدون على الشهادة على هذه المواقع فتظهر له بياناته كاملة، فيقنتع ويقنع آخرين بها، بالإضافة لتعامل مع خبراء فى مجال الـ«فوتوشوب» ومهمتهم هى عمل الشهادات ووضع أختام الجامعات عليها.





واكتشف المحرر مركزًا آخر يحمل اسم «أكاديمية ضباط أمن طيران»، من خلال البحث على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» باسم «u.s.a Egypt» ووجد بعض العبارات المدونة على رأس الصفحة لجذب الشباب وهى «انضم الآن للدورة العسكرية الوحيدة بالقاهرة فى الشرق الأوسط، دفعة سبتمبر 2018 من 2 إلى 16 سبتمبر 2018،.. تطبيق عملى نظرى بالمناطق التابعة للشرطة المصرية،.. هيئة تعليمية متخصصة من كبار مساعدى وزير الداخلية.. تقبل الذكور والإناث من عمر 16 عامًا إلى 35 عامًا» وفى أسفل الصفحة أرقام هواتف للتواصل وتنويه بأن وزارة الداخلية لها حق القبول أو الرفض بعد الكشف الأمنى».





واتصل المحرر بأحد الأرقام وطلب معرفة شروط الالتحاق بالأكاديمية والمصروفات المطلوبة، فأبلغه الطرف الثانى بأن مصروفات الالتحاق 3500 جنيه بالإضافة لـ255 جنيهاً دفعة حجز على حساب بالبريد رقمه «2404112000216818».





وسأل محرر الفجر عن إجراءات التقديم فطلب الطرف الثانى إرسال صورة بطاقة الرقم القومى الخاصة به للكشف الأمنى أولاً وهو الإجراء الذى يستغرق من يوم إلى شهر كامل بعدها يتوجه الطالب إلى مكتب بريد لتحويل 3500 جنيه بالإضافة إلى 255 جنيها مصروفات التقديم على رقم الحساب البريدى وعندما سأل عن الجهة التابع لها للحساب جاء رد بأنه حساب حكومى تابع للأكاديمية لأنها جهة تعليمية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.



